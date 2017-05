Sáenz molesto con el pedido de rendición de cuentas: "Deberían felicitarme"

El municipio Capital recibió 120 millones de pesos mediante una Ayuda del Tesoro de la Nación (ATN). Sólo la Capital salteña y Cerrillos, que recibió 3 millones de pesos, fueron beneficiados con estos Aportes del Tesoro Nacional de la gestión Macri. Los ATN no se rinden y tienen por fin afrontar desequilibrios financieros o bien evitar perjuicios económicos.

En la sesión de ayer, el presidente del cuerpo legislativo Manuel Santiago Godoy se refirió al tema y anticipó que mediante una nota de cortesía se pedirá al intendente que informen en qué se utilizarán esos recursos extras para que la comunidad tenga conocimiento de su destino.

Idéntico pedido hizo el diputado de Cerrillos, Mario Abalos.

El enojo de Sáenz

Pero hoy el intendente Gustavo Sáenz fue consultado al respecto y dijo que las obras en los barrios ya se están haciendo. Empezó a trabajar la empresa en Floresta, en Bicentenario, como se está haciendo en Gauchito Gil, y como se va a empezar a hacer en Villa Juanita. Las obras se están haciendo, o sea que no se preocupe el doctor Godoy, que se preocupe más por el Fondo de Reparación Histórica que no se hizo nada”.

Luego opinó que “empezó la campaña política, y cuando empieza la campaña empiezan estas cuestiones. El debe agradecer de que éste intendente haya gestionado tanto de lo que no se gestionó nunca en la ciudad, y debería acompañarme, ayudarme y apoyarme, porque en definitiva todas estas obras son para los salteños”.

Luego agregó: “Lo siento como una falta de respeto a los salteños, porque si yo consigo dinero, que no lo tengo que devolver, que los salteños no lo tienen que devolver, y no tengo que estar arrodillándome ante el Gobierno de la Provincia para que me dé plata, debería felicitarme”.