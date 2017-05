Familiares de Paola marcharán hoy pidiendo por su aparición

A 19 días de la desaparición de Paola Álvarez, una joven madre de 21 años, y sin ninguna novedad sobre su paradero, sus familiares convocaron para esta tarde, a las 19 horas, a una marcha que se realizará alrededor de la plaza 9 de Julio.

Al respecto, su madre, Mónica Morales, dijo por FM Profesional que “yo pienso que la voy a encontrar. Pienso que él- Santiago Zambrani- la dejó encerrada, que alguien la está cuidando y no la dejan salir.”

En cuanto a la búsqueda, apuntó contra la policía de Salta y destacó la actuación del fiscal de la causa, Ramiro Ramos Ossorio. “Desde el día que el fiscal tomó el caso, no me puedo quejar. Pero antes muy mala la policía. No me quisieron tomara la denuncia en la comisaría de Sanidad, me tuve que ir hasta Solidaridad,” explicó.

Desde ese mismo momento, ella sabía que la última persona en ver a la joven fue el acusado y detenido. “La última persona que vio Paola fue Santiago. Me dijo que con él estuvo hasta las 5 de la mañana. Ese mismo día ya lo denuncié a él, porque él sabía dónde estaba para que lo detengan,” recordó.