La importancia del diálogo con nuestros hijos

Hay que pensar que la vida tiene un solo hoy, lo que sucedió ayer ya pasó y lo que sucederá mañana no lo sabemos… y es simple tenemos que aprender a vivir el hoy y ser agradecidos con lo que hoy tenemos.

Esto sucede en la vida de cada uno de nosotros, en el mundo entero; así como tenemos que tener esto presente también es fundamental tener muy fresco en nuestro yo como educar y transferir creencias a nuestros hijos.

Los hijos son esponjas que absorben desde temprana edad toda la información que les acercamos.

Como mamás y papás esa información que transmitimos tiene que ser limpia, clara, concisa para que puedan recibirla sin filtros que provoquen un malentendido.

Pero debemos saber que los hijos tienen una vida propia y que a medida que crecen van formando su propia personalidad.

Los padres tienen que acompañar en el proceso de crecimiento; desde bebés les enseñamos; los estimulamos y les transmitimos conocimiento.

A medida que el proceso de crecimiento va avanzando, con el paso de los años; llega un punto en donde el diálogo es importante; iniciamos un proceso en donde hay que escuchar sus deseos y sus dudas.

Hablar, es tan necesario.

Soy conciente lo poco que hablamos desde hace un tiempo a esta época.

Hiperconectados... pero

Las relaciones humanas están pasando a manejarse por medio de la tecnología.

¿Esto, les provoca temor y preocupación?

En mí caso particular, lo suficiente como para preguntarme porque esta sucediendo; en qué mundo estamos viviendo y qué estamos dejando a nuestras generaciones futuras.

Soy de una generación en donde la tecnología (computadoras, juegos, celular, redes sociales, 3 G y 4 G), llegó a nuestra vida hace ya más de dos décadas; y en donde nuestros hijos nacieron con la tecnología bajo el brazo. ¿Les paso de pedirles ayuda a ellos cuando no sabemos resolver un problema con el celular o la tablet, por ejemplo?

Recibimos información de todo tipo diariamente; y nuestras manos y dedos; dos en especial; están pegados al celular y nuestras cervicales gritan auxilio permanentemente, los ojos; que decirles solo ven letras y colores en todas sus formas y nuestra mente bueno…. la tenemos sometida a un estrés permanente; viendo, leyendo, chusmeando; ufff tanto, tanto que las horas del reloj vuelan.

Se han producido graves accidentes por estar distraídos con el celular, es inexplicable que suceda pero sucede.

Me pregunto: ¿Cuál es el límite? Y el límite somos nosotros mismos.

Estamos a tiempo de cambiar estos malos hábitos; yo que trabajo con redes sociales y medios de comunicación he decidido ponerme un stop y cuando ya a la tardecita estoy en casa, desconecto wifi y me he propuesto no estar al pendiente del celular; anhelo disfrutar de la casa, compartir, charlar, mimar, abrazarse, hablar, encontrarnos a los ojos y cuanto mas podemos realizar sin el celular en la mano o bien estando pendiente de este aparatito que revoluciono muchas de nuestras creencias.

Se puede modificar estos hábitos incorporados y que rompen con cualquier rutina, solo es necesario proponérselo y planificar una estrategia.

Lo importante hablar con nuestros hijos sobre el uso y abuso de la tecnología pero fundamentalmente retomar el diálogo y que nada se interponga entre nosotros.

Evitemos el NO de entrada con nuestros hijos, les expliquemos el por qué no pueden estar en la mesa con el celular o por qué no usarlo cuando hacen la tarea; brindemos consignas claras y hablemos, hablemos mucho, son chicos y tienen esa capacidad de comprender aunque al principio se enojen. Mantenerse firmes es lo más adecuado en este caso y que tanto mamá como papá bajen el mismo discurso.

Como escribí al principio la vida es el hoy, evitemos que el tiempo pase sin darnos cuenta que tenemos la vida centrada en un aparato tecnológico.

Por: Lic. Florencia Zumaeta