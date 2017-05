Las acciones argentinas trepan hasta 7% en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se disparan más de un 7%, impulsadas por el sector energético, mientras el mercado bursátil local permanece cerrado por el feriado del 25 de Mayo, según informó ambito.com-



Las mayores subas son registradas por el Petrobras Argentina, que se dispara un 7,4%; Pampa Energía, que sube un 3,8%; y Telecom Argentina que avanza un 2,6%.



El alza se produce en medio de la expectativa porque el banco Morgan Stanley anunciará el 20 de junio si la Argentina se reincorpora o no al índice de mercados emergentes, lo que podría redundar en flujo de más de u$s 1.000 millones para los activos nacionales.



En los mercados la expectativa es enorme y algunos expertos prevén un resultado favorable para el país y dan por descontada la decisión.



En una declaración publicada en medios periodísticos, el JP Morgan sostuvo que "hay altas chances de que se materialice" la reincorporación y aclaró que "la Argentina cumple todos los requerimientos".



Para la banca de inversión, la medida permitiría aumentar en un 30% la cantidad de fondos que podrían ingresar a las acciones argentinas.



De este modo, si finalmente se concreta la medida, podrían llegar a u$s 1.370 millones los fondos que se destinarían a las acciones nacionales.



Entre los papeles que asumirían los beneficios se encuentran las acciones de Pampa Energía y Grupo Financiero Galicia, que vienen registrando fuertes subas.



El JP Morgan señala que el enfoque "pro-mercado" que demostró la Argentina es un factor clave en la resolución y que la nueva creación de BYMA, la plaza bursátil unificada, dará mayor impulso.