¿Soberbia o decisión?: "Soy cabeza de lista o nada"

La senadora nacional mandato cumplido, Sonia Margarita Escuedero, dejó bien en claro sus intenciones de participar en las elecciones legislativas primarias de agosto de este año, lo que implicaría su retorno a la política tras varios años de ausencia.

Fortalecida por la ausencia de candidatos de nivel, Escudero aseguró que no fue una decisión personal su retorno: “La gente me lo pide en las calles, en las redes y tuve ofrecimientos de distintos sectores políticos” dijo.

Anoche, en el programa 53G aclaró que lo único que le requirió al partido es ser cabeza de lista en las PASO y “que la gente elija” porque ya viene de ser segunda en tres oportunidades. Siempre fue detrás de Juan Carlos Romero.

Por eso esta vez afirma: “Segunda en las PASO no voy, que quede claro”, y aprovechó para desmentir que en la lista oficialista esté por debajo de Andrés Zottos y sobre Matías Posadas, en una estructura ya, aparentemente, acordada.

“No soy la número dos, juego como número uno y si no quieren que juegue, no juego” redobló la ex legisladora al momento de aclarar que no tiene un partido político propio escondido y que sus aspiraciones son sólo dentro del Partido Justicialista. De hecho, descartó las otras propuestas ofrecidas.

“Tenemos una ley de paridad, me parece una buena oportunidad que se dé ese tipo de paridad donde haya una mujer encabezando listas” cerró la exfuncionaria.