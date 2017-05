Los musulmanes salteños se preparan para el Ramadán

Este 27 de mayo los musulmanes iniciarán el ramadán, el ayuno espiritual y corporal que profesan los seguidores del Islam, y los salteños que integran la comunidad se preparan para esta abstinencia religiosa.

Para conocer más de qué se trata, InformateSalta dialogó con el Shaykh Suleiman Geddes, quien contó los detalles: “Este ayuno se realiza desde el alba hasta el momento del ocaso o atardecer; serán unas 12 horas aproximadamente, donde no comemos, bebemos ni tenemos relaciones íntimas en esas 12 horas”.

Del mismo modo, Geddes señaló que esta práctica es exclusiva del Islam, “no así el ayuno, que es común a las religiones monoteístas”. A la vez, precisó que el ayuno fue ordenado por Dios a todas las comunidades y, por tanto “tradiciones cristianas, judías como la musulmana compartimos ese tronco abrahámico”.

Geddes contó que cerca de unos 100 salteños profesan la fe en la provincia, y aquellos que están entre los 12 y 70 años obligatoriamente deberán cumplir el ramadán.

El Shaykh subrayó que este ayuno no es solo para el cuerpo “sino espiritualmente también; no solo no debe entrar nada al cuerpo, sino que no debe salir nada que desagrade a Dios”, como ser pensamientos, expresiones o dichos.

Finalmente, Geddes compartió a InformateSalta que durante todo el mes, más precisamente en los 29 días del calendario lunar, “todos los días se rompe el ayuno al momento del atardecer y los creyentes, en sus casas o en la mezquita, nos juntamos a compartir la cena y hacer los rezos que corresponden a este mes”.