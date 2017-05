La trafic blanca no es un mito: casos, números y consejos para padres y chicas

A las tres de la tarde, Jaz, de 16 años, caminaba a pocas cuadras de su casa, en Villa Crespo. Una camioneta blanca empezó a seguirla. Vio que un hombre le sacaba fotos, se bajó y empezó a caminar tras ella. Aterrorizada, se refugió en un negocio. Su madre hizo la denuncia en la comisaría. Mientras estaba allí, otra mamá llegó a denunciar un hecho prácticamente igual. En este caso, la nena tenía 15 años y mencionaba la misma camioneta. Quisieron sujetarla para subirla a la trafic, pero ella se liberó de la campera por la que la retenían y logró salir corriendo. A menos de 500 metros, en Warnes y Gurruchaga, hubo un tercer intento de secuestro.



¿Se trata de una psicosis? ¿Existe realmente la camioneta blanca a la caza de adolescentes de 13 a 18 años que se describe en comisarías, fiscalías, la línea 145 y las redes sociales? Marcelo Colombo, coordinador de la Procuraduría para el Combate a la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) solicitó la colaboración de la Dirección General de Análisis Criminal para hacer un estudio sobre los casos a los que pudieron tener acceso y revelar características y coincidencias.



"Muchas veces, cuando los padres van a la comisaría y hablan de una trafic o camioneta blanca, se produce una reacción de incredulidad por parte de los policías. También hubo alguna declaración desafortunada de algún funcionario de la ciudad, restándole veracidad a lo denunciado por las chicas, del tipo "las chicas son superhéroes porque todas pudieron zafar", se lamenta Colombo en diálogo con TN.com.ar. "Esto no ayuda. Por eso, pedimos la participación en estos casos de la UFEM y la PROCUVIN, para prevenir cuestiones de violencia de género o institucional".



El propio fiscal va a buscar a su hija al colegio y la acompaña al subte. Ella le asegura que una compañera sufrió la misma situación peligrosa.



¿Se pudo registrar la chapa patente de la supuesta trafic? "En algunos casos sí, y cuando quisimos verificar, no se correspondía con el modelo. Pero eso es usual, las chapas pueden ser cambiadas o ploteadas", contesta. En dos denuncias, las chicas relataron que estuvieron durante algunos minutos retenidas.



Según Colombo, hay que considerar el recrudecimiento de los acontecimientos violentos que afectan a las mujeres, como los femicidios, y generan inseguridad. "Este tipo de secuestros con camioneta, no aparece en nuestro registros como la modalidad de captación para la trata de personas. Pero nos llama la atención que cuando pedimos las filmaciones de las cámaras de seguridad en zonas céntricas de la capital que es donde estamos estudiando el alza de este tipo de hechos, no funcionan", señala.



Entre los planes de la PROTEX está la convocatoria a la elaboración de un protocolo para padres y chicas: "En principio, circular en grupo. Generar un sistema de control, por ejemplo, avisar cuando llegan o se retiran de algún lugar. Y por último, pedir los datos de la fiscalía interviniente cuando se decide hacer la denuncia en la comisaría", recomienda. El pico de hechos y denuncias se registró en el mes de abril.



Para denuncias por trata de personas: línea 145 las 24 horas.



Por Miriam Lewin