Acusan a un gremio por el despido de una mujer embarazada en San Lorenzo

Siguen los dolores de cabeza para el Ernesto “Kila” Gonza, intendente de San Lorenzo. Esta mañana, Ramona Cabezas, una mujer embarazada que desempeñaba tareas como empleada municipal, se encadenó en las puertas de la Municipalidad tras ser despedida.

Al respecto, por FM Profesional, el jefe comunal explicó que la decisión se tomó debido a la enorme cantidad de quejas que recibieron por parte de la gente que buscaba comida en el comedor donde prestaba servicios. “Generó conflictos y la decisión fue no renovarle el contrato,” dijo. Además, indicó que desconocían el embarazo de la señora.

Ernesto "Kila" Gonza

En este sentido, apuntó directamente contra el gremio. “Acá los gremialistas no trabajan, no cumplen con la función. Nunca están en sus lugares. Parte de esto tiene la culpa el gremio que no vino a firmar el acta. Habíamos llegado a un acuerdo de incorporarla, pero el gremio no cumplió,” aseguró.

También fueron alejados de sus lugares de trabajo un hombre, que según Gonza no cumplió con la presentación del certificado de antecedentes ni con sus funciones y un tercero por exceso de faltas.

Empleada encadenada. Foto: FM Profesional

La versión de los despedidos y del gremio

Por su parte, Leonardo Aragón, uno de los despedidos, contó que lo echaron, reintegraron y acto seguido lo volvieron a echar. “Es una burla, una falta de respeto o es una presión contra nosotros que no somos del mismo partido,” manifestó por Radio Vos.

Asimismo, el delegado gremial Jorge Guanca, subrayó que “se había solucionado el tema y quedó solo firmar un acta, se echaron para atrás y quedaron afuera de nuevo. El intendente tiene muy poco sentido humano de ver que la gente necesita y no se a qué viene esta persecución.”

Ante la situación, desde el gremio presentaron una nota informando acerca de un paro por tiempo indeterminado hasta tanto se solucione el conflicto con los tres empleados municipales.