Juventus vs Real Madrid, o el arte de defender contra el de atacar

Desde siempre el fútbol es cultura y según en qué país se juegue asume unos rasgos muy distintos, sobre todo si hablamos de fútbol de élite. La próxima final de la Champions League, que tendrá lugar el 3 de junio en el Millennium Stadium de Cardiff, será un claro ejemplo de choque cultural y futbolístico, ya que los dos contrincantes serán la Juventus de Italia y el Real Madrid de España.

Los dos clubes, además de ser los que más ligas nacionales ganaron (es decir 33 en ambos casos), son los representantes del fútbol de su país en este momento, ya que atraviesan un momento de forma importante y acaban de volver a levantar el título de campeón nacional. La final de Cardiff será además una posibilidad de revancha para la Juventus, que el 20 de mayo de 1998 cayó contra el Madrid por 1-0 a causa de un gol de Predrag Mijatovic en la prórroga, y desde entonces sueña con una posibilidad de vengarse.

Aquel día en Amsterdam Zinedine Zidane vestía la zamarra de la Juve, mientras que ahora es el técnico del Real Madrid. El galo, que ha llegado hace año y medio para revolucionar el andamiento malo del equipo merengue, es un entrenador concreto y decidido y su aura le otorga todo el respeto de sus jugadores, incluso el más popular y protagonista como Cristiano Ronaldo. Como ex mediapunta, su consigna futbolística es principalmente la de atacar, lo que a veces hace que la defensa esté más expuesta a contragolpes o deje más huecos libres a los atacantes rivales. Por el otro lado, en cambio, Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, como ex centrocampista suele adoptar un módulo de juego concreto y cuidadoso, aunque no le desagrada atacar por los costados y facilitar la llegada de los centrocampistas desde atrás. Sin embargo la principal esperanza del equipo italiano es, sin duda, su defensa, que hace hincapié en el gran capitán, el portero Gianluigi Buffon, y en el trío defensivo compuesto por Barzagli, Bonucci y Chiellini: ésta es la defensa también de la selección italiana y destaca por ser actualmente la mejor del mundo, como certifica el dato que ve la Juve encajar tan solo 3 goles en toda la edición de la Champions de este año.

La final de Cardiff será entonces una cuestión de ataque español contra defensa italiana, en el pleno respeto de las tradiciones y de los estereotipos de dos culturas de fútbol muy lejanas pese a la cercanía geográfica. Lo que queda claro es que un resultado final con muchos goles, es posible, ya que será un choque entre dos equipos que saben marcar, y sobre todo por una cuestión de antecedentes: un análisis recién publicada por Bwin hecho evidencia como en las finales disputadas en un país británico se registre un promedio de 3 goles por partido. Sin embargo, la presencia de una máquina de goles como el Real Madrid y de una defensa sólida y cerrada como la de la Juventus garantizan un choque equilibrado en el que no habrá lugar para los cálculos, ya que con campeones como Ronaldo, Dybala, Modric e Higuaín todo puede cambiar de repente, por no hablar de laterales desequilibrantes como Marcelo y Dani Alves o centrales que rematan muy bien de cabeza como Sergio Ramos o Chiellini.

El teatro de Cardiff alojará entonces una final con todos los ingredientes para un espectáculo divertido e irresistible, con ambos equipos que querrán tocar la gloria levantando la gran copa al cielo.