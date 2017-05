El dólar subió en la semana diez centavos a $ 16,32 pero se atenúo en los últimos días

Este viernes, la moneda bajó tres centavos en agencias y bancos de la ciudad porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com, en una sesión donde el feriado patrio de la víspera y el del próximo lunes en EEUU en conmemoración del "Día de los caídos en guerra" (o Memorial Day) distorsionó los negocios de inversores, bancos y empresas. Por este motivo, el volumen operado cayó un 13% a u$s 437 millones.



El billete había marcado el lunes un valor inédito al cerrar en los $ 16,41 en medio de la incertidumbre política y económica que se vive en EEUU y Brasil desde la semana anterior y que alentaba la dolarización de carteras en el ámbito local. Pero, luego, la moneda cayó seis centavos el martes y al día siguiente cerró estable a raíz de un equilibrio entre la oferta y la demanda en una sesión calma.



Con este cierre semanal, el minorista se desacopló del segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior, donde la la divisa, subió tres centavos y medio a $ 16,035, tras retroceder ocho centavos este viernes.

Durante esta última rueda, los máximos se anotaron en el comienzo de la sesión con operaciones en los $ 16,06, tres centavos debajo del final anterior. La oferta de divisas se instaló rápidamente logrando un retroceso de los precios que los llevaron a mínimos en los $ 15,99 por unidad, poco antes que puntuales incursiones de algunos bancos públicos lograran recuperar los valores hasta acomodarlos de nuevo por encima de la cota de los $ 16.



El analista Gustavo Quintana indicó que "la paridad y equilibrio que amesetaron los precios antes del feriado del 25 de Mayo se quebró por la reaparecida oferta de dólares que no tuvo una contraparte apropiada para evitar una baja de la cotización. Los precios pactados para liquidar el próximo miércoles cuando finalice el mes no están muy alejados de los valores presentes razón por la cual no se espera para la semana que viene un cambio significativo en el nivel alcanzado por el dólar".



Por su parte, el economista Gustavo Ber señaló que "el alivio en especial desde el país vecino está 'desinflando' la escalada que había experimentado el dólar, dado que muchos operadores se ven tentados a intensificar apuestas al 'carry-trade' ante un escenario cambiario aún con exceso de oferta de divisas".



La semana anterior, la divisa minorista había avanzado 48 centavos mientras que en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumuló un ascenso de 61 centavos, en medio de la crisis desatada por el escándalo de corrupción que se desató en Brasil.



En tanto, el dólar blue subió cinco centavos a $ 16,34, de este manera retomó su brecha positiva (+0,1%) con el oficial después de cinco jornadas, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el dólar Bolsa bajó ocho centavos a $ 16,07, mientras que el "contado con liqui" cedió 13 centavos a $ 16,09.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 457 millones, el 55% fue en "roll-over" de mayo ($ 16,035) a junio ($ 16,315) con una tasa del 21,24%TNA. El plazo más largo fue enero, que cerró a $ 18,12 con una tasa implícita de 19,2%TNA. Los precios operados en futuros cayeron en promedio 12 centavos.