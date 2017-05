Educación religiosa: “No corresponde invitar a santiguarse”

El presidente del Consejo provincial de educación religiosa católica, Roberto Suaina, expuso la perspectiva del Arzobispado sobre el planteo de quitar de las aulas la enseñanza religiosa.

En el programa "Directo la Fuente", Suaina dijo que “Hay que estar atentos a lo que se debe dar y a lo que se está dando, depende el nivel del grado se va avanzando sobre enseñar otras religiones, que es lo que corresponde. No se debe orientar hacia el catolicismo”.

Respecto a pedidos que puedan hacer los padres y madres para que el alumno no reciba enseñanza religiosa, Suaina explicó que “No se debe cercenar conocimiento, pero cuando algo está muy orientado hacia un culto se lo debe advertir. El que diga que no quiere que a su hijo le enseñen, está cercenar conocimiento; pero si es correcto que los padres digan que no quieren que a su hijo lo adoctrinen”

“Llamar a santiguarse al inicio de clases no corresponde, porque puede haber niños, docentes o padres presentes que se sientan incómodos” dijo Suaina, quien aclaró que “en diversas religiones existe la modalidad de santiguarse pero debe primar la tolerancia y el respeto”.

Sobre subsidios y aportes estatales

“El aporte estatal es obligación del Gobierno pagarlo, el primer es una dádiva que se puede dar o quitar. Muchos colegios de gestión privada tienen aportes estatales, principalmente para pagar sueldos pero también para gastos de infraestructura”, dijo Suaina.

Sobre éste punto el presidente del Consejo provincial de educación religiosa católica explicó que “No se gasta plata en la educación privada, es erróneo pensar y plantear eso. Actualmente el costo por alumno es más elevado en la gestión estatal porque el 100 % es aporte estatal, en el ámbito privado también hay subsidios y cuotas de las familias que complementan al presupuesto anual”.

Respecto a la idea de que “la educación privada es mejor que la pública”, Suaina dijo que “eso opina la gente según su medición de logros, los que marcan la diferencia son los padres y las madres. Aquí no hay competencia”.