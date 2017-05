Garavano ratificó la firme decisión presidencial para que se sepa quién recibió sobornos de Odebrecht

El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que el caso Odebrecht, tal como ocurrió en el resto de los países involucrados, "debe ser encarado por la Fiscalía", y lamentó que la Procuración General de la Nación no avanzara en este proceso, por lo que, expresó, "hubo una decisión muy fuerte del presidente" Mauricio Macri para que se sepa quién recibió sobornos de esa empresa en el país, infomó Télam.



"En esa línea es que nosotros convocamos a la empresa, y la misma hizo una propuesta basada en la normativa brasileña que requiere intervención del Ministerio Público, cosa que no ocurre hasta ahora", informó Garavano.



Agregó, en diálogo con Radio Mitre, que lo que están evaluando en este momento es "si Odebrecht, ya en base a la leyes argentinas, puede aportar la información sobre los 35 millones de dólares que dice haber pagado en coimas, fundamentalmente, a funcionarios del gobierno anterior".



Garavano explicó que "más allá de que la información se envíe de parte de la Fiscalía brasileña a la Argentina, por un convenio bilateral", el Gobierno cree que "los jueces de las distintas causas deben tener acceso a esa información".



El ministro subrayó que el objetivo central del presidente Macri es "que la información se pueda transparentar y hacer pública, y que produzca efectos judiciales sobre ex funcionarios, que es lo que el Gobierno busca desde el primer día en relación a esto".



"Es también por lo que siempre ha bregado la doctora (Elisa) Carrió, y no queremos que ocurra con dos casos precedentes, como Siemens y Skanska, en los que sólo los privados fueron acusados", finalizó Garavano.