Fuerte cruce entre Gustavo Sáenz y Aníbal Fernández en Twitter

Si bien todo comenzó por otra grave metida de pata de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bulrrich, luego fueron el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández y el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, quienes se dieron con todo.

El origen del enfrentamiento twittero fue la publicación de Bullrich donde daba cuenta de un operativo realizado en Salta donde se incautó cocaína y se evitó que la droga ingrese a nuestro país, tal como da cuenta la web de FM Aries.



Obviamente este comentario, que dejaba a Salta fuera de la Argentina, fue eliminado de la cuenta de la sagaz ministra, pero generó toda clase de comentarios, ridiculizaciones y gastadas.







Uno de los que no quiso perderse esa oportunidad para criticar al macrismo fue Aníbal Fernández, quien se subió a la publicación y con un tono irónico, retomó ese tweet para escribir: "exijo que la provincia de Salta sea restituida a nuestro país".

EXIJO QUE LA PROVINCIA DE SALTA SEA RESTITUIDA A NUESTRO PAÍS pic.twitter.com/y1evSfsoBP — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 27 de mayo de 2017

Quien le salió al cruce fue el salteño Gustavo Sáenz. "Ahora te acordás de Salta. 12 años de olvido y postergación. Nunca les importó el norte del país", le escribió.



Ni lerdo ni perezozo, el ex funcionario kirchnerista le respondió: "Salta es tan tuya como mía. El olvido es una calificación que corre por tu cuenta. Con tener lengua se largan a opinar. Que bárbaro!"





Sáenz no se quedó callado y fue por más: Salta no es ni tuya ni mía, es de todos los argentinos. Gracias a Dios ahora se escuchan las lenguas de todos, no solo la de Ustedes como antes".





Acorralado, Fernández metió a Juan Domingo Perón en la discusión. "Él enseñó a decir lo que siento en defensa de los vulnerables y los que menos tienen. Hay que tener más audacia que una mosca", escribió.

Pero Sáenz lo apuró. "Podrás tener la audacia de una morza, perdón: mosca, que te permite seguir hablando y usando a Salta para hacer política. Devuelvan, no vuelvan", publicó.

Si me bloquea no tiene posibilidad de debatir con este tontito como Ud me dice , la intolerancia y la soberbia son parte del pasado como Ud pic.twitter.com/6tjwqNK4eG — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) 27 de mayo de 2017

Finalmente, Fernández terminó bloqueando al jefe comunal capitalino. "Si me bloquea no tiene posibilidad de debatir con este 'tontino', como Usted me dice. La intolerancia y la soberbia son parte del pasado como Usted", fue el tweet final de la discusión.