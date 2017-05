Le robaron la bici, publicó el teléfono por si alguien la vio y esto le dijo un degenerado

Esta persona dio a conocer el robo de la bicicleta en su cuenta de Facebook y esto le sucedió:

"Hola gente yo había publicado sobre una bici robada que era de mi viejo con la que entrena para el biatlon de la cumbre y tambien con la que usa para irse a trabajar la busco por que el ama esa bici le encanta el deporte y deje el num de mi casa y un cochino le mando wpp justo estaba mi hermanita menor y ella le contesto .. Este asqueroso le ofreció sexo y una foto desnuda según el tiene la bici y a cambio de la bici queria sexo tengan cuidado los enfermos andan sueltos ! Aqui les dejo el num para que me ayuden a escracaharlo y si alguien reconoce este num y sabe quien es por favor me avisan para encontrarlo y desfigurarle la cara ya que los policias y la justicia no hace nada este enfermo no debe Seguir vivo ya que es un peligro para la sociedad

P/D: al ultimo le mando la foto se sus partes intimas pero mi hermanita las borro

Aclaro que mi hermanita no maneja redes sociales pero este enfermo si asi que a tener cuidado con sus hijas sobrinas hermanas primas con este arrecho de mierda".