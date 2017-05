Anses le quitó su pensión por discapacidad al descubrir que manejaba un Fiat Uno

un muchacho llamado Marcelo Sova, quien perdió un brazo y una pierna a los once años se le quitó la pensión por discapacidad que cobraba todos los meses y que ahora deberá cargar las bolsas de maíz para sobrevivir.

Según informó el portal El Destape, la última vez que percibió su pensión fue en septiembre de 2016, cuando recibió 3.300 pesos y, la única explicación que recibió fue que dejó de cobrar porque tiene un Fiat Uno.

Por otra parte, el sitio Periodismo 365 aseguró que el muchacho, oriundo de la localidad de Sáenz Peña (Chaco) mantiene a su familia, compuesta por su esposa y tres hijas, vendiendo maíz que el mismo embolsa.

Cabe informar que Sova comenzó a cobrar el subsidio en 2010 y señaló que “tengo un 100% de discapacidad y en Anses me salieron con mil pretextos y explicaciones para no pagarme más, pero la culpa no es de los empleados, ellos se portaron muy bien y trataron de darme una mano en lo que pudieron, lamentablemente las órdenes vienen de más arriba. Me dijeron que por tener un auto Fiat Uno a mi nombre me sacaron la pensión, pero eso no puede ser porque yo necesito sí o sí un auto para moverme, y ese no es un coche de alta gama, es lo más barato que hay. Gracias a Dios, de milagro estoy vivo después del accidente que sufrí en el campo cuando tenía 11 años”.