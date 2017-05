Calentando motores: Hoy vuelve Showmatch y ésto opinan los salteños

A horas del gran debut de Showmatch 2017, crecen las expectativas en torno a la vuelta de Marcelo Tinelli a la pantalla de El Trece. El fenómeno que comenzó en 1989 bajo el nombre de “Videomatch” mutó y sorteó todas las dificultades que significan mantenerse al aire por tantos años. Desde una temática netamente deportiva, Marcelo Tinelli fue camaleonicamente cambiando de contenido hasta convertirse en un programa humorístico clave en la historia de la televisión argentina.

Pasó mucha agua debajo del puente y hoy Showmatch se gloria de mantenerse al aire con seguidores que marcan presencia desde el amor y el odio, con aplausos y críticas. Es así, como esta noche, a las 22.30 hs., el ciclo conducido por Marcelo Tinelli dará inicio a una nueva temporada y en Salta, diferentes personas del medio dieron su opinión al respecto. Te las compartimos:

Gustavo Vaccarella, conductor de “La Topadora”

“La vuelta de Marcelo Tinelli es, sin lugar a dudas, motivo de expectativas para la gente que lo espera. Showmatch es un programa esperado por la mayoría de los argentinos. Luego uno podrá analizar si te gusta o no lo que ve pero independientemente es uno de los programas que más expectativas produce porque hace más de 20 años es uno de los que más mide, y no lo digo yo, lo dice el rating".

"Es el único programa de Argentina donde el único límite es la imaginación y no el presupuesto. Para los que nos gusta el mundo de la tele y trabajamos en los medios es un ideal al que todos queremos aspirar. Hay que lucirse y saber aprovecharlo. Me gusta el estilo de conducción de Tinelli, así, desfachatado… me siento identificado. Maneja la improvisación como pocos, tiene un discurso divertido, te hace un programa con miles de elementos a disposición pero también con cosas sencillas. Tiene realmente una gran capacidad de conductor para mantenerte atrapado. Tal vez algunos se queden con el último tramo de Showmatch, pero yo me quedo con el crecimiento de un programa que arrancó siendo una cosa, mutó y se transformó en uno de los pilares de la TV argentina, transformando a Marcelo Tinelli en una figura influyente en la sociedad argentina".

"Del “Bailando” se desprenden un montón de noticias que toman y levantan otros programas de espectáculos. Sin Showmatch la televisión sigue, nadie es imprescindible, pero independientemente de eso no me quedan dudas de que Showmatch y el Bailando son productos televisivos importantes de la TV argentina."

Sabrina Sansone, bailarina y profesora salteña, a cargo del espacio Salta Danza y coach en el programa:

"Para mí, la vuelta del Bailando es genial, no solamente porque tengo trabajo y me encanta estar dentro de este equipo que es maravilloso, sino porque se le da aire a lo que es la danza. Independientemente de lo que se muestre, lo que me divierte es encontrarme con los coach, colegas y compañeros. Para mi es una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Más allá de la dinámica y el contenido, el programa se hace en un estudio enorme, con pantallas terribles… es otro mundo."

"Desde mi lugar como productora, quizás cambiaría algunas cosas para que no sea siempre lo mismo. Independientemente de los quilombos, de lo que se mida, de lo que se diga, es maravilloso que la gente baile, que se muestre lo que es la danza."

Diego Jauregui, conductor de “Sector VIP”:

"La vuelta de Marcelo Tinelli significa muchísimo, siempre. Todos hablan de él, más allá de las críticas. Hay gente que espera que vuelva para criticarlo, otros porque les encanta, pero todos esperan que vuelva. Lo que tiene de difícil es la competencia con las redes sociales, bajó muchísimo el "encendido". Él hacía un promedio de 30 puntos, bajó a 20, luego a 15. El tema es mantenerse para no caer más y ganarle al encendido de la TV porque mucha gente opta por las redes, o las series, sin llegar a prender el televisor. Tinelli todos los años de una u otra manera se las ingenia para tener rating, siempre genera polémica, así que será un año difícil para que se pueda mantener arriba en el rating.”

Estas fueron algunas de las reflexiones que levantó el regreso de Showmatch, pero la palabra final la tiene el público, por eso nos interesa tu opinión: