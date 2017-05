Caso Paola: esperan resultados de pericias

Pasaron 25 días desde el último día que vieron a Paola Álvarez, una joven madre de 21 años. Su madre, Mónica Morales, a pesar del paso del tiempo, no pierde las esperanzas de reencontrarse con su hija.

“Hasta que yo no la vea, no voy a dejar de tener esa fe. Estoy segura que Zambrani y sus padres son cómplices. No sé si hay alguna forma que los hagan hablar. Ya basta de rastrillaje y allanamientos, ellos saben dónde está mi hija,” dijo la señora a Canal 11.

Por su parte, la nueva abogada del caso, Gloria Cruz, destacó la labor que está desempeñando en la causa el fiscal Ramiro Ramos Ossorio.

“Recolectó pruebas que tienen que ser analizadas, que no son pocas como para que los tres estén detenidos. El fiscal está pidiendo prisión preventiva y estamos esperando los resultados de las pericias que mandó a realizar para ver cuál fue el derrotero que llevó a cabo Santiago desde el momento de la desaparición hasta que fue detenido,” explicó la letrada.