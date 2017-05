Le habría dado “Me Gusta” a una nota contra Leavy y la despidieron

Un supuesto caso de espionaje se habría dado en la ciudad de Tartagal, donde una joven afirmó que en la oficina municipal donde trabajaba, su empleador la despidió luego de que éste recibiera mensaje asegurando que la chica le habría dado “Me Gusta” a una noticia crítica a la gestión del intendente Sergio Leavy.

Rosana es el nombre de la mujer, quien en diálogo con VideoTar comentó el mal momento que está atravesando. “Trabajo con Silvio Leclercq, fui secretaria de él y hoy (por el miércoles pasado) fue a la oficina, me despidió y me dijo que me tenía que correr porque había puesto un ‘Me Gusta’ a una noticia” en contra de Leavy, según las declaraciones de la chica.

La joven afirma no recordar haberle dado “Like” a ninguna noticia de ese tipo, pero que ese fue el motivo de su despido. Agregó que su empleador, Leclercq, llegó a la oficina donde “me mostó una captura de pantalla donde le decían ‘mirá, tu secretaria le da Me Gusta a noticias en contra’”.

Rosana se mostró contrariada, dado que su despido lo tomó como el resultado de un eventual caso de espionaje a los empleados municipales, no siendo la única que pasó por esta situación, pues ella conocería casos similares al suyo.

“Es un despido injusto, no tiene nada que ver con el ámbito laboral; me sentí mal, impotencia, bronca, no sabía que hacer”, expresó la damnificiada, quien tiene una niña de 1 año y quedó desempleada al igual que su marido. Finalmente, teme que no le paguen los últimos $2700 mensuales que cobrara, luego de un abrupto cambio del comportamiento de Leclercq, quien no esperó que concluyera mayo y terminó por echarla de su puesto.