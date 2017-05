Otra estafa con planes de ahorro: Fadua le cobró $1.000 de más

Sabri-Fran Mansilla publicó en el grupo de Facebook Alguien Sabe lo que le sucedió a ella y su marido con un vendedor de Planes de Ahorro de la empresa Fiat Fadua:

"Hola buenas tardes quiero preguntarles algo a ver si por las casualidades de la vida alguien lo conoce y pasó algo similar. Con mi esposo entramos a un plan de fiat el hombre q nos anotó se llama D. R. es de salta capital nosotros somos de tartagal..el nos explicó todo el tema nos dijo q teníamos q pagar la primer cuota de $1.600 y la forma de pago sería con tarjeta naranja paso el mes y no llega el resumen y total nos cobraron $2.600 y algo le mandamos msj al nro q nos dejó para q nos explique nos salió con el verso de q algo paso q esto q el otro la cosa q quedó en devolvernos la diferencia eso paso hace un mes y medio, la otra vez intentamos llamar y nos da el buzón fuimos a la consecionaria de acá para ver si lo encontrabamos nos dijeron q el ya no iba a volver volver Tgal averiguamos su nro resulta q el tipo había cambiado de nro lo llamamos y nos versio q estaba cafayate q la semana próxima iba a estar x Tgal asta el día lo seguimos esperando le mandamos wspp y nos bloqueó lo llamamos y no nos atiende. Alguien lo conoce o sabe algún nro de la consecionaria de salta ?"





Y a continuación mostró el detalle de lo que el vendedor de Fadua le dejó, explicándole los pagos, que como se puede ver, debía ser de $1.600 y no de $2.600 como le cobraron:

A continuación, y tras narrar la pésima experiencia vivida, fueron muchos los que se plegaron a su reclamo y contaron otras malas experiencias similares, además de muchos otros que solidariamente comenzaron a explicarle como proceder antes estos casos, que son de los más denunciados en la Secretaría de Defensa del Consumidor: