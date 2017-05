Buscan al novio e indagan al entorno de la joven asesinada en villa Lavalle

La joven estrangulada y cuyo cuerpo fue hallado el sábado pasado en villa Lavalle fue identificada por los investigadores como Gabriela Marisa Subelza, de 22 años. La chica era madre de un niño de cinco años. Residía en una humilde vivienda del pasaje Ramos al 1300, de villa Mitre.

"La vi por última vez el jueves a la noche. El viernes temprano se fue. Estaba con su hermana que tiene 21 años. Se fueron las dos y no sé si con amigas", manifestó Anastasio Osvaldo, abuelo de la víctima, en diálogo con El Tribuno.

El hombre, de 63 años, contó que el viernes a la noche su nieta había concurrido a una fiesta en Villa Lavalle. "Anoche (por el domingo) me enteré que se había ido a una fiesta en villa Lavalle pero no sé de quién", añadió.

"Gabriela siempre se iba pero a la noche volvía a dormir a la casa. Esta vez no volvió más", dijo visiblemente conmovido. Anastasio Osvaldo contó que su nieta estaba de novia con un joven de villa Lavalle, aunque el chico nunca fue a su casa.

"No sé ni su nombre. No lo conocí. Él nunca vino a casa. La Policía vino tres veces a entrevistarnos. Yo también fui a la Comisaría 4 a preguntar si había novedades. Están buscando a la o las personas que asesinaron a mi nieta y también al novio que la llevó. Eso es lo que me informaron", relató.

Policías de la División Homicidios investigan el entorno de la joven y sus últimos movimientos para reconstruir los últimos momentos de Gabriela y determinar quién o quiénes fueron los autores del crimen ¿Quiénes estuvieron con Gabriela en la fiesta en villa Lavalle? ¿Qué pasó durante ese festejo? ¿Por qué la chica que acudió a la fiesta terminó en un basural, estrangulada con el cordón de su zapatilla? Son algunos de los interrogantes que están planteados y que la Fiscalía Penal deberá resolver.

Con gran dolor y congoja familiares y amigos despidieron entre la noche del sábado y la mañana del domingo los restos de la joven.

La autopsia reveló que Gabriela Subelza falleció por asfixia mecánica por compresión con una cuerda y que no presentaba signos de abuso sexual, como se sospechaba al principio, ya que le faltaban prendas de vestir en la parte inferior.

"Soy vendedor ambulante en el centro y cuando volví a trabajar el sábado, a la 1, me di con que estaban velando a mi nieta. Todos lloraban. El velorio empezó a las 19.30, hasta el domingo a las 10. La enterraron en una fosa en el cementerio San Antonio de Padua, pero ahora estamos haciendo trámites para pasarla a un nicho, así está solita", dijo Osvaldo.