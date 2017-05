Instituciones ignoran al niño abusado en el Hogar Escuela

Su abuela asegura que hasta la fecha no recibieron la contención que necesita la criatura, a pesar de que radicó la denuncia y el médico legal constató las lesiones.

El niño de siete años que hace algunos días escapó del Hogar Escuela, donde se encontraba pupilo con su hermano tras ser abusado por otros niños, fue abandonado por las instituciones. Su abuela Raquel, por Radio Vos contó que hasta ahora no recibieron ningún tipo de asistencia y que los supuestos abusadores fueron expulsados de la escuela.

“Asistentes sociales fueron a la casa de hija, donde viven mis nietos, pidiéndoles que vuelvan a la escuela, no bajo la modalidad de pupilos, sino como medios pupilos. Pero el nene no quiere regresar, está muy mal”, detalló la mujer desesperada.

Aseguró que pidieron el pase y “en otras escuelas no quieren recibirlo cuando informamos los motivos del cambio de institución. Nos dicen que no quieren problemas”, contó. Los hermanitos están viviendo momentos de angustia y su familia no sabe cómo ayudarlos.

“Los asistentes vinieron a buscarnos porque expulsaron del Hogar Escuela a los abusadores de mi nieto. Desde la institución no nos dijeron nada, ellos se lavaron las manos, se hicieron los desentendidos, pero sin embargo decidieron sacar a los responsables del daño porque padres de otros alumnos fueron a preguntar”, confesó Raquel.

La mujer muy afectada por lo sucedido contó que su hija vive en una situación económica delicada y que residen en un barrio con muchas necesidades. “La única forma de que a ellos no les falta nada, comida, ni abrigo fue ponerlos en el Hogar Escuela y miren lo que nos pasó. Estamos desesperados”, denunció.