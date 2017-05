Nena de 9 años se ahogó con pipas de girasol y murió

El lamentable hecho sucedió el sábado pasado en la localidad de Laboulaye en la provincia de Córdoba. La pequeña de nombre Melania (9) estaba jugando y comiendo semillitas de girasol y se ahogó, por lo fue trasladada hacia el hospital de esa ciudad, donde permaneció internada hasta este martes que se constató que su cuadro es irreversible.

"Recién me confirman que no tiene actividad cerebral. Es una gran tristeza. Se hizo todo lo posible con el apoyo de la terapia de Río Cuarto, pero no se pudo. Sufrió una bronco aspiración. Comió una semilla, en lugar de írsele para el estómago o de expulsarla, se le fue por las vías respiratorias, fue una fatalidad", señaló el director del hospital de Laboulaye, Walter Accotto, señala el portal Puntual.

Accotto indicó que los casos de broncoaspiración con semillas no son habituales pero cuando suelen ocurrir tienen una mortalidad elevada, debido al cuadro inflamatorio que generan. En Laboulaye el caso causó gran consternación, los vecinos se organizaron cadenas de oración y solidarias para ayudar a la familia de la nena.

Según trascendió, familiares de la menor decidieron donar los órganos.