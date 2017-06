Culpan a los nuevos edificios por malos olores en el Paseo de los Poetas

Días atrás el secretario de Ambiente de la comuna, Federico Casas, informó a Nuevo Diario que a partir del lunes se comenzaría con la limpieza del canal, luego de las quejas vecinales por los olores nauseabundos que se perciben en el Paseo de los Poetas, entre las calles Alvarado y San Martín.

Aseguró que luego de una inspección que se realizó la semana pasada se determinó que las emanaciones de olores se deben a la existencia de islotes de sedimentos; también que el canal está en buenas condiciones, sin pérdida de agua ni residuos orgánicos de ningún tipo.

En contraposición a lo referido por Casas, los vecinos afirman que el 22 de mayo en la zona había olores nauseabundos y que al día siguiente, al no menguar las pestilencias, reclamaron en Aguas del Norte. La empresa recién procedió a desobstruir la colectora de Alvarado y Gorriti el 25 de mayo.

"Que se saturen las cloacas ocurre a menudo y se debe a que en la cuadra hay cuatro edificios nuevos y la red no da abasto. Tengo innumerables reclamos desde el 2011, fecha en la que comenzaron a aparecer las torres", dijo una vecina, harta de la situación.

"Con esto quiero decirle al señor Casas que el agua empozada que se descompone no sería la única razón del desprendimiento en la zona. Quizá le resulte útil a él (Casas), a los vecinos no, que garantice que no existen pérdidas de líquidos cloacales y que las pérdidas de agua serán comunicadas a Aguas del Norte para que proceda a la reparación", finalizó.