“La bebé no murió en la guardería”

El trágico hecho se inició ayer por la tarde en la guardería “Tetera de Porcelana”, donde una beba de 6 meses sufrió una descompensación y finalmente habría muerto por "muerte súbita".

InformateSalta dialogó con Luciana Dan Fernández, una de las directoras de la guardería, quien dio detalles de lo sucedido: “La seño empezó a ver que la nena se ponía morada, la levantó de la cuna, llamó al servicio de Emergencias y a una ambulancia. Como la mamá trabaja al lado, vino a la guardería. Había otra mamá que es enfermera y trató de ayudarnos, la nena cada vez se ponía peor. Cuando llega la ambulancia y se la llevan la bebe tiene tres paro cardíacos y muere en la ambulancia”.

Según manifestó la mujer, en el certificado de defunción especifican que fue por muerte súbita: “Nosotros no entendíamos que pudo haber pasado, la bebé estuvo internada por bronquitis la semana pasada entonces pensamos que se podría haber broncoaspirado por los mocos o fue muerte súbita. En el certificado de defunción aclaran que fue por muerte súbita”.

Con respecto al accionar médico, Luciana Dan Fernández sostuvo que “fue algo que no se pudo evitar, la nena se fue de la guardería con vida, murió en los brazos de su mamá. Es algo que le pudo haber pasado en la calle o en su casa, la muerte súbita es algo que no se puede prever. Le hicieron reanimación RCP en el jardín, en el camino al hospital. Las maestras tienen cursos de primeros auxilios. La ambulancia no tenía oxígeno”.