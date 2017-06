Final de la Champions 2017:Horario en Argentina y qué canal transmite

Real Madrid-Juventus, Juventus-Real Madrid. Este sábado 3 de junio de 2017 españoles e italianos disputan la final de la Champion League en Cardiff, Gales. El partido comienza a las 15.45, hora de Argentina, y en nuestro país será televisado por Fox Sports y ESPN. Ambos transmitirán además en vivo online por sus plataformas Fox Play y ESPN Play.

Juventus y Real Madrid, campeones de las ligas de Italia y España respectivamente, definirán el torneo de clubes más importante de Europa. En las semifinales, dejaron en el camino a Mónaco y Atlético Madrid. Los italianos, donde son titulares Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, superaron al Barcelona de Lionel Messi en los cuartos de final.

Your 2017 #UCLfinal: @juventusfc v @realmadrid!

Who will lift the 🏆 in Cardiff? pic.twitter.com/0pYv52eGxS