Tiembla la "chica del clima": llegó su rival, la "chica de la vianda"

Sensual, lanzada y con curvas a la vista. Soledad Cescato buscó meterse en el ambiente por su talento en el baile. Fue participante de Soñando por Bailar. También se dedica a cantar.



Pero sin dudas, logró capturar la mirada de todos al interpretar su rol de "la chica de las viandas" en el programa Polémica en el Bar, emitido por Telefé. Y lentamente se posiciona como la rival de la "chica del clima".



Experta en la provocación, sus poses en Instragram ya sumaron más de 78 mil seguidores y apunta en destronar en poco tiempo a Sol Perez, la "chica del clima". Con curvas y una cintura diminuta, la morocha se muestra sin ropa en la mayoría de las fotos.



El año pasado, en el mismo programa, se destacó por interpretar a una profesora de gimnasia, pero ahora se destaca como vendedora de viandas. "Ahora me volvieron a llamar y la verdad es que estoy muy contenta. Aprendo mucho de mis compañeros y me divierto a lo grande", dijo en una entrevista.





Como si no fuera suficiente su provocación, Soledad cuenta sin pudor detalles de su intimidad. En el reality de Ideas del Sur la joven no tardó en confesar que junto a su pareja, González León, mantenían una relación abierta. Y en distintas notas reveló que "se cansó de los tríos" y mantuvo relaciones sexuales hasta con seis personas a la vez.





La morocha sostiene que ahora quiere consolidarse como actriz. "Estoy tomando clases de actuación y apostando a crecer en el lugar en el que estoy. En ’Polémica…’ trabajamos mucho con René Beltran, que es alguien que me enseña mucho. Descubrí que me gusta hacer humor. Es una faceta nueva en mi carrera".



Pero no deja de seguir trabajando para lanzarse como cantante. Empezará por la cumbia, para luego seguir otros rubros."En tres semanas voy a lanzar en mis redes sociales los temas de mi disco. Hace poco lo terminé de grabar. Son canciones que escribí junto a mi marido y que hablan sobre historias fuertes que viví", reveló.







