Buscan el camión que robaron de la puerta de su casa hace un mes

Una familia que vive en calle Zuviría al 2600 sufrió hace un mes el robo de un camión que dejaron estacionado en la puerta de la vivienda. Desde ese momento lo buscan intensamente pero aún sin suerte.

Al respecto, Cinthia y Romina, las damnificadas, contaron por Canal 11 que pese a que se está investigando y acuden a diario a la Comisaría 3° en busca de novedades, aún no se sabe nada sobre el destino del rodado.

“Hay vecinos que deben saber y que tienen miedo, no sé porque. Muchos vecinos nos conocen que somos gente trabajadora, no somos gente que vamos a salir a hacer daño a nadie, pero no entendemos el porqué del silencio,” dijeron.

En este sentido, indicaron que no importa si lo realizan de forma anónima, pero ruegan a cualquier persona que pueda aportar algún dato que lo haga y ofrecen una recompensa por la información que puedan brindarles.

Lo más doloroso es que se trata de la herramienta de trabajo del padre de las jóvenes. “Verlo mal a él nos duele un montón,” expresaron las hermanas. El vehículo es un Ford Cargo 1722 patente JUU 896. Por cualquier dato, comunicarse al (0387) 155-702505.