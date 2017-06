Abogado denunció que usaron su identidad para extorsionar y estafar

El abogado Javier Latorre, denunció que su mecánico se hizo pasar por él para extorsionar y amenazar a otro letrado que representaba a un albañil con el que había iniciado un litigio. “En 15 años de trabajo construí una trayectoria que este tipo está manchando”, dijo a InformateSalta.

Latorre tomó conocimiento de la situación cuando su colega se presentó en su estudio pidiéndole, “por favor terminemos con esto, haga entrar en razón a su cliente, ya se pagó lo acordado”, se trataba de un acuerdo al que buscaban llegar para evitar un juicio civil, en ese momento le dijo que desconocía lo sucedido.

“Mi colega me contó que tenía grabadas las llamadas que supuestamente mantuvimos en varias ocasiones, yo no lo podía creer hasta que me pasó lo audios y lo reconocí, es mi mecánico Fernando Diez”, contó a InformateSalta.

La denuncia formal.

Haciendo memoria recordó que varias semanas atrás, este lo llamó diciendo que tenía un problema legal con un albañil y que había llamado al abogado que lo representaba diciéndole que “yo iba a ser su representante”, como nunca volvió para ver el caso, Latorre no le prestó atención.

La situación devino en una denuncia penal por extorsión, estafa y usurpación de títulos y está a cargo del fiscal penal 2 Justo Alberto Vaca. Ante lo ocurrido, se comunicó con el mecánico preguntando lo sucedido. “Me dijo que llamó y se hizo pasar por mí. Al escuchar las llamadas supe que no sólo habló por mí, negoció y exigió dinero con mi identidad”.

Preocupado por la situación y al no saber si esta maniobra se repitió antes con otros abogados o cualquier persona, presentó una declaración testimonial en la fiscalía para adelantar el proceso, además fue a una mediación con el acusado. “Le hice escuchar el audio y reconoció lo sucedido. Me ofreció una compensación económica que yo no acepté, lo que quiero es que este tipo no vuelva a hablar en mi nombre, que no se haga pasar por mí”, finalizó.