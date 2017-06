Asisten al abuelo que vive en un camión, pese a sus “barreras”

Esta mañana, InformateSalta daba a conocer que una familia descubrió hace unos días las precarias condiciones en las que vive un hombre de avanzada edad en B° Autódromo. En consecuencia, decidieron lanzar una campaña solidaria a través de un grupo de Facebook para colaborar con el abuelo.

Este medio se comunicó con Jorge O’Brien, titular de la Dirección de Adultos Mayores, quien comentó que están trabajando en asistir al hombre. “Está trabajando el Equipo de Gerontología con nutricionistas, enfermeros, abogados, y trabajando también con la Cooperadora Asistencial en forma conjunta para darle lo que está necesitando” el abuelo, señaló.

Sin embargo la ayuda se estaría dificultando, en el sentido que el hombre no estaría abierto a recibir asistencia y no pueden traspasar “las barreras” que él está poniendo: “Estamos viendo cómo abordarlo desde el punto de vista psicológico, porque está cerrado en recibir ayuda; entonces no podemos enviarlo a un examen psicológico ni psiquiátrico sin orden judicial”.

Si bien el abuelo podría estar pasando por un estado de ánimo pasajero, O’Brien aseveró que igualmente están monitoreándolo de la mano de los voluntarios, quienes están siguiendo un protocolo de abordaje a personas en situación de calle.

No obstante el titular de Adultos Mayores recalcó que el hombre está siendo atendido y la situación está contenida más allá de la fuerte negativa de la persona. Finalmente, recordó que en caso de que se presentara algún riesgo para el abuelo o para terceros, se solicita una orden judicial para avanzar con las atenciones médicas y materiales, pero siempre buscando respetar su libertad.

“La asistencia material no le va a faltar, como así otros tipos de asistencias”, concluyó a InformateSalta.