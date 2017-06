Profanaron el mausoleo de Raúl Alfonsín en Recoleta

El mausoleo del expresidente Raúl Alfonsín, quien falleció en 2009, fue profanado en el cementerio del barrio porteño de Recoleta. El hijo del expresidente, Ricardo Alfonsín, mostró en Twitter el estado en que quedó el lugar tras las pintadas.



"Así dejaron el mausoleo de Raúl Alfonsín. Sólo puede ser obra de autoritarios y marginales. Ya he recibido mensajes de repudio desde el PJ", escribió el diputado nacional en la red social junto a la foto del hecho.



El hijo del expresidente añadió: "Que estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias".



Rápidamente funcionarios de todos los arcos políticos repudiaron el hecho. La expresidenta Cristina de Kirchner dijo en la misma red social: "Solidaridad para Ricardo Alfonsín y su familia. Y todo mi repudio y condena para actos de profanación y provocación".



En tanto, en un comunicado, el Comité Nacional de la UCR manifestó su "enérgico repudio" y planteó que "no caben dudas que los que llevaron a cabo este acto delictivo, son los mismos que no ven otra manera que la violencia como forma de vida, todo lo contrario a lo que nos dejó como legado a todos los argentinos Alfonsín".



Asimismo el comité que preside el intendente de Santa Fe, José Corral, reclamó "a las autoridades competentes el inmediato esclarecimiento del hecho".



El ataque contra el mausoleo generó un repudio generalizado entre la clase política, que se expresó mayoritariamente a través de Twitter. En esa red social confluyeron, además del mensaje de la expresidenta, el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi; y el diputado Felipe Solá, entre muchos otros.



Para Lombardi, se trató de un hecho cometido por "marginales extremos por fuera del sistema pueden vandalizar el mausoleo de Raúl Alfonsín" y añadió: "La Argentina persiste en el unánime homenaje".



Solá afirmó que "Alfonsín fue un patriota", que "juzgó a las Juntas y puso todo para que saliéramos del desastre en 2002" y expresó su "solidaridad total" con su hijo Ricardo.



El senador justicialista Juan Manuel Abal Medina expresó en su cuenta de la red social que lo sucedido fue "una vergüenza" y manifestó su "repudio y solidaridad con la familia de ese gran demócrata que fue Don Raúl Alfonsín".



Otros políticos que mostraron su repudio fueron Graciela Camaño, Leopoldo Moreau y Héctor "Cachi" Gutiérrez, informó el portal Ámbito.