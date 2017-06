"Yo soy el hombre que más sostiene a Gustavo Saenz"

Manuel Santiago Godoy estuvo en Agenda Abierta, programa que conduce Daniel Gutierrez, y manifestó que "todas las cosas que hicimos juntos como el Plan del Bicentenario las acordamos entre los dos. Yo sostengo las obras que hace para la ciudad, aunque tiene más gente y más votos que yo".

También contó que ayuda muchísimo al jefe comunal capitalino con la gente. "El otro día le mandé un tweet sobre la limpieza del río, le saqué una foto y mandó los camiones a limpiar. En Siglo XXI las calles estaban llenas de basura, le madé un tweet y mandó los camiones. Por lo menos Sáenz es agradecido", declaró.

Godoy también se refirió al cruce que tuvo por el informe de fondos que se envían de ATN para la ciudad y por lo cuál pidió informes. "Mi obligación es controlar. Lo único que dije es que nos diga en qué va a gastar la plata. Debo reconocer la buena fe de Gustavo Sáenz que ayer me llamó por teléfono, me dijo que se equivocó y me pidió disculpas porque terminó renegando conmigo.