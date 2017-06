Juan Manuel Ducler: "Los Kirchner eran los jefes de una banda"

"Papá tenía todos los papeles. Papá, tenía todo. Todo", repite Juan Manuel Ducler, hijo de Aldo Ducler, el financista que murió el jueves pasado en pleno microcentro de un infarto, envuelto en sospechas policiales y políticas.

En medio del dolor por la muerte de su padre, su hijo toma ahora la palabra. "¿Qué sabía Aldo Ducler? -preguntó La Nación-. Sabía sobre el manejo de los fondos de Santa Cruz y su vínculo con el Banco de Santa Cruz, la adquisición de YPF y el acceso a la presidencia de Néstor Kirchner en 2003", explica. Según Juan Manuel Ducler, su padre sabía, incluso, sobre "la compra" de la presidencia con esos fondos públicos. "Los Kirchner eran los jefes de una banda", apunta.

Ducler no quiere llamar muerte a lo que le ocurrió a su papá. Se niega. "Es todo muy confuso", afirma sobre los hechos que se desarrollaron el jueves pasado, dos días después de que el financista dejó un escrito explosivo en la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que pedía protección a cambio de información.

Hoy tiene miedo por su mujer, su hija y su mamá. Por eso, su reclamo es directo para el presidente de la Nación: "Le pido a Macri que instrumente en forma urgente la ley del informante para que esto no pase más en la Argentina".

Según contó Ducler, junto con su padre estaban preocupados porque manejaban información sensible y habían recibidos amenazas. El martes pasado habían dejado dos hojas en la mesa de entrada de la UIF para Mariano Federici pero nunca obtuvieron respuesta.

El Jueves su madre le aviso que su padre estaba internado y cuando llegó al hospital encontró a su padre muerto.

"Hay muchas cosas raras. Una, es que ninguna cámara tomó nada en esa zona, en Corrientes entre San Martín y Reconquista, uno de los lugares con más cámaras de la Argentina. Otra, es que papá tenía todo: reloj, alianza, tarjeta de crédito. No le faltaba nada. Además, tuvo un infarto y se cayó en la vía pública, pero no tenía ningún moretón. Por otro lado, otro tema rarísimo es que una ambulancia privada lo haya levantado en la vía pública. Eso siempre lo hace el SAME. Por eso yo pongo en duda... Quiero que se esclarezca con las cámaras de seguridad. Quiero saber qué le pasó a mi papá."

Y destacó "Tengo miedo. No, miedo por mí, no. Pero tengo a mamá, que ahora es viuda, a mi mujer y a mi hija. Y como hijo mayor quiero cuidarlos a todos. Voy a hacer todo lo posible para cuidarlos.

Los papeles que tenía su padre eran sobre el manejo de los fondos de Santa Cruz y su vínculo con el Banco de Santa Cruz, el acceso a la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 y la compra de YPF. "Desde 1998 hasta 2008, son diez años que están atados al fondo de Santa Cruz. Ahí están los Kirchner, el Banco de Santa Cruz, los Eskenazi, YPF y la compra de la presidencia. Lo que papá planteaba es que los Kirchner eran los jefes de una banda integrada por [Carlos] Zannini, Alberto Fernández, [Carlos] Bettini, [Axel] Kicillof y otros más, que están en el escrito".

Además se refirió al escrito presentado por su padre en septiembre del año pasado al juez Marcelo Martínez de Giorgi con la historia de los fondos de Santa Cruz, con el que nunca pasó nada. Con la aprobación de la ley en diciembre del año pasado, sobre la figura del informante, que dependía del Poder Ejecutivo, su padre pensó que era el momento ideal para avanzar y aportar información para que se esclarezca todo lo que pasó con los fondos de Santa Cruz y, así, desligar a nuestra familia del manejo de esos fondos

"Lo que pido es que el presidente Macri instrumente en forma urgente la ley del informante. En la Argentina no puede pasar nunca más lo que le pasó a papá. No puede haber un Ducler nunca más. La Argentina necesita la verdad".