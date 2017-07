Federico Simonetti trae su show de stand up a Salta

El próximo sábado 5 de agosto, en El Teatrino, se dará cita el comediante Federico Simonetti. Siendo una de las figuras emergentes del circuito under porteño, llega a Salta para hacernos reír con sus observaciones del mundo y la sociedad. ¡Ganá tu entrada!

¿Perseguiste el colectivo para alcanzarlo y no llegaste? ¿Te pusieron en la friendzone? ¿Ascendieron al chico nuevo y a vos no? ¡Olvidate de eso con un poco de stand up! Federico Simonetti llega a Salta con la cuota de humor que tus días necesitan.

Contestatario por naturaleza, suele incorporar en sus rutinas crítica social, burlas a la familia típica, al trabajo en la oficina, la seguridad del hogar, los medios de comunicación y la política. Así como indica "La Capital de Mar del Plata", esa mirada crítica se combina con una multiplicidad de recursos aprendidos en su paso por teatro, clown, improvisación, bufón, pantomima, teatro de máscaras y teatro cómico.

Federico Simonetti se presenta en Salta en un show de Stand Up en el que el comediante nos adentra en su universo para hacer observaciones del mundo y sociedad en la que vivimos para hacernos reír. Se presenta el sábado 5 de agosto en El Teatrino a las 23.30 hs.

Federico es un periodista que comenzó haciendo humor en radio y luego se subió por primera vez a un escenario para hacer stand up, cuando aún en Argentina se tenía poca información sobre este género de comedia. Con el tiempo se convirtió en un referente obligado del circuito local. Su humor, tan inteligente como ácido, lo llevó a grabar para Comedy Central Latinoamérica y actuar habitualmente por toda la Argentina, España, Chile y Uruguay.

Sino lo conocés mirá un poco de lo que hace: