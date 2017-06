Así lo aseguró Gonzalo Quilodrán, director de ACEP Salta, quien agregó que están preocupados por las candidaturas mientras la gente no llega a fin de mes. Mirá el VIDEO.

Gonzalo Quilodrán, director de ACEP Salta (Asociación Civil Estudios Populares), ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que el año electoral parece hacer perder las prioridades a la dirigencia política, quienes están preocupados por las candidaturas mientras la gente no llega a fin de mes.

En la oportunidad, sostuvo que el gobierno tomó un rumbo equivocado en materias de políticas públicas. “La inflación no deja de crecer y no afecta a toda la sociedad de igual manera sino que afecta a la población más vulnerable”, expresó.

Además aseguró que el déficit fiscal del gobierno nacional es similar al de los años 2001 y 2002. “El endeudamiento es preocupante, y no veo que ninguna de las medidas económicas tomadas por el gobierno tiendan a llegar a torcer el rumbo”, sostuvo.

Con respecto al rol del peronismo, aseguró que el desafío es volver a ser el representante de los sectores populares. “Debemos hacer un mea culpa y realizar una propuesta superadora que puedan dar solución a la inflación, que puedan generar empleo privados y consumo”, enfatizó.

En la oportunidad, también sostuvo que en Salta la elección va a estar centrada en la diputación nacional, y no escatimó en elogios a Sonia Escudero. “Es una dirigente valiosa que pueda aportar mucho a la construcción pero principalmente puede representar mucho a los salteños en el congreso nacional”, señaló.

También habló de sus aspiraciones. “Yo soy un dirigente que tengo mi vocación de servicio intacta como muchos otros dirigentes en el partido justicialista pero tenemos que tratar juntos de armar una lista que sea verdaderamente representativa”, expresó.

Por último, aseguró que el peronismo no puede prescindir de nadie. “Esto no es una cuestión etárea, me parece que todos podemos contribuir más que al peronismo, a construir a que tengamos una Salta más linda”, finalizó.