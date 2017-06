Le decían "la niña más fea del mundo": su cambio es radical

En sus primeros años escolares, los niños la insultaban y aunque ella intentaba no tomárselo de manera personal, su autoestima iba cayendo.

En su vida, Sophie Walker de 22 años tuvo que pasar por numerosos obstáculos y la mayoría de ellos relacionados con una condición médica y genética que la chica heredó llamada, neurofibromatosis.



En sus primeros años escolares, los niños la insultaban y la llamaban “niña-cáncer” y aunque ella intentaba no tomárselo de manera personal, su autoestima iba cayendo cada vez más.



Su situación durante la adolescencia era incluso peor. Los chicos salían con ella sólo para burlarse: “Se me acercaban grandes grupos para hacerse una foto conmigo. Sabía que las iban a subir a los medios sociales para reírse de mí”, comenta Sophie.



En un momento incluso apostaban entre ellos para ver quién era capaz de besar a la “chica-cáncer”.



Algunos le preguntaban por qué no se operaba los tumores, pero era mucho más complicado de lo que podía parecer.“Los tumores están unidos a los nervios. Eliminarlos significaría un parálisis de toda la cara”, explicó Sophie.







Sophie sufre de neurofibromatosis hereditaria, lo que hace que su cabeza y rostro sean deformes.



Walker se sometió a una complicada cirugía en noviembre de 2009, cuando tenía 14 años.



La dolorosa operación fue realizada para cortarle parte del exceso de tejido.Sin embargo, durante los próximos cuatro años, el tumor continuó creciendo. A la edad de 18 años, se había sometido a otras dos cirugías faciales para tratar de reducirlo.





Sin embargo, la fortuna de la chica cambió cuando decidió ir a la Universidad de Harper Adams en Shropshire.



“Cuando comencé mis estudios, mi autoestima no existía. El tumor de mi cara era tan grande que hundía uno de mis ojos y me dolía todo”, recuerda Sophie. Sin embargo, mientras estudiaba encontró a Christian Dibden, un viejo amigo.



Se conocieron por primera vez cuando tenían 16 años y eran amigos, pero perdieron el contacto cuando ambos se fueron a universidades diferentes. En principio, su encuentro iba a ser solamente amistoso, pero al instante descubrieron que había algo más entre ellos.



“Después de la primera salida, quedamos de nuevo y entonces tuvimos nuestro primer beso. Por aquel entonces me gustaba mucho pero era muy prudente a la hora de compartir mis sentimientos con él por lo mucho que sufrí en el pasado”.



La pareja en la actualidad lleva una relación de más de medio año y Christian no siente ningún tipo de vergüenza al estar en público con Sophie.