Intentó ahogar a sus mellizos de tres meses pero un vecino lo vio y lo mató de un tiro

Un hombre que intentaba ahogar a sus mellizos de tres meses en el sureste de Oklahoma, Estados Unidos , murió baleado por un vecino, según las autoridades.

Lelan Foster, de 27 años y procedente de Poteau, falleció tras ser baleado después de que un niño de 12 huyera de la casa para pedir ayuda al vecino, según indicó a la prensa Lisa Bratcher, portavoz de la localidad de Ada.

El vecino dijo a la Policía que había ido a la casa armado con un arma corta y que disparó dos veces a Foster tras verle sujetando al niño y a la niña bajo el agua en una bañera, mientras amenazaba a la madre de los pequeños con un cuchillo, indicó Brachter.

Los bebes fueron trasladados al hospital y se encontraban estables, y el vecino fue interrogado y liberado por la policía, añadió la vocera.

Un vecino del barrio, Summer Pierce, aseguró respecto del incidente: “Creo que hizo lo correcto porque quién sabe qué le habría pasado a los bebes si no hubiera intervenido. Puede que no sobrevivieran”, de acuerdo a lo publicado por el diario The Washington Post.

Ahora el caso está en la Justicia, que determinará si se trató de un homicidio justificado. (La Nación)