“Hay sectores que propician que yo sea candidato a senador por la Capital”

Así lo aseguró Javier David, diputado Nacional, quien expresó que si bien “no tiene miedo a lo electoral”, no está en su intención ser candidato. “Hoy no lo tengo previsto”, dijo. Además habló de su viaje a China.

En el marco de un nuevo año electoral, Javier David, diputado Nacional, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que si bien hay sectores que propician que sea candidato a Senador por la Capital, la realidad es que no está en su intención competir este año.

No obstante, aclaró que no tiene miedo a lo electoral. “Si hace falta participar para ayudar a apuntalar un proyecto para Salta y Argentina, lo voy a hacer, pero hoy no lo tengo previsto y no está en mi intención hacerlo”, señaló.

Con respecto al rol del peronismo, sostuvo que si bien son oposición no quieren que al país le vaya mal. “Aún en la crítica queremos llevar adelante la agenda que necesita la Argentina, todos saben que Urtubey tiene una fuerte presencia nacional y creo que los salteños tenemos que tratar de acompañar ese proyecto”, dijo.

Por otro lado, indicó que las legislativas marcarán un recambio importante de dirigentes. “No hay que tenerle miedo a que puedan presentarse nuevas figuras, gente que tenga ganas de competir, hay que definir quienes pueden ser los mejores que representen a cada uno de los sectores y después la gente elegirá en las PASO”, enfatizó.

Además adelantó que será candidato a gobernador en el 2019. “Lo tengo asumido, me estoy preparando para eso”, sostuvo.

Por último, se refirió a su visita China, que tuvo como objetivo afianzar vínculos de cooperación y comercio internacional entre ambos países. “Creo que Salta debería llevar adelante convenios de cooperación sobre todo con la ciudad de Shanghái que es el principal acceso al mercado del mundo, hemos traído la posibilidad de hacerlo, ahora será cuestión que las autoridades también avancen en este sentido”, finalizó.