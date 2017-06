Polémica con la "no famosa": Hay serias sospechas de acomodo

Fue anunciada como la primera participante "no famosa" de la historia del Bailando. Sin embargo, la llegada de Beatriz Prandi al show televisivo más grande de la Argentina no sería tan azaroza como se anunció al momento de presentarla.



Aparentemente, esta dueña de un gimnasio en Rosario no es ninguna improvisada en el baile, e incluso tendría un vínculo estrecho con Lolo y Hugo Ávila, los jefes de coaches del programa. Así por lo menos se desprende de las fotos en las que aparece junto a ambos en su perfil de Facebook.



Pero esto no es todo, ya que una de sus hijas, Betu Salas, es reconocida en el ambiente artístico y se dedica a la danza desde hace años, ya que además de dictar clases para niñas ha sido y es coach de distintos grupos de jóvenes.



Además, Betu participó el año pasado como coach de "Argentiniños", el ciclo que conducían Zaira Nara y Diego Pérez, y donde también apareció la propia Beatriz.



Por lo pronto, en su presentación se la notó bastante desenvuelta por tratarse de una primera vez ante las cámaras, a tal punto que hasta Moria Casán (70) le tuvo que llamar la atención por cómo lo "canchereó" a Marcelo Tinelli (57).



Las sospechas llegaron hasta Este es el Show, donde los conductores defendieron la transparencia del casting en el que Prandi resultó elegida entre 7000 candidatas.



"Una lástima que haya estado teñida por este manto de duda. No deja de ser un ama de casa que sueña con estar en la pista de ShowMatch", afirmó Paula Chaves, en tanto José Marí Listorti agregó: "El casting fue hecho como se merece, con el rigor que se merece".