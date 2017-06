Macri: "No me preocupa que se presente Cristina"

"Cristina Kirchner tiene todo su derecho (a presentarse), no me preocupa. Ella expresa un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la Argentina", dijo el presidente Mauricio Macri al ser consultado por la posible candidatura de la ex jefa de Estado.

"Tiene todo su derecho", indicó Macri, pero recalcó que la ex presidenta "expresa un montón de cosas que le han hecho daño a la Argentina", como "haber hipotecado el país a partir de no invertir en energía, en infraestructura y de no cuidar el valor de la moneda".

Confrontó con el gobierno kirchnerista, recalcó que su obsesión es reducir la inflación y aseguró que en la Argentina "ya no se puede hacer trampa".

El mandatario dio estas declaraciones en la provincia de Corrientes, donde se mostró confiado de cara al desafío electoral que se avecina, especialmente después del resultado conseguido en la capital de esa provincia el domingo pasado.

En desarrollo.