Patricia, la hermana "pobre" de Shakira casada con un taxista

Ojos así. Por la mirada y por la forma de sus ojos se puede confirmar el vínculo. Shakira es hija única del matrimonio de William Mebarak con Nidia Ripoll, pero suma ocho medios hermanos por parte de su padre, como resultado de la relación anterior que mantuvo con Lucila Otero.



La cantante se instaló en España y en ese país ya vivían dos de sus hermanas, Lucía y Patricia. La primera es neurocirujana. Vivía en Tenerife y luego se mudó a Barranquilla. Por lo que ahora sólo tiene a Patricia cerca pero -según cita el sitio web Vanitatis- no mantienen demasiado vínculo.



Esta hermana está instalada en Albal, un pueblito pegado a Valencia. Vive con su marido, tachero, y su hijo, un preadolescente que es la vida de su madre.



Al igual que el resto de los hermanastros, su vida es sencilla y totalmente diferente a la de la dueña del hit La Bicicleta, que interpreta junto a Carlos Vives.



Lejos de seguir el camino de la música, Patricia se dedica a la docencia. Es profesora en un colegio de niños con necesidades especiales y su marido, Javier Llovet, es taxista. Viven en una casa de 106 metros cuadrados cerca del parque, en un bloque de cinco pisos con cuatro apartamentos.





Los medio hermanos y su vínculo.



“Hacen vida normal, muchos no saben que Patri es la hermana de Shakira, no se lo pueden ni imaginar”, comenta al sitio un allegado.Hace poco más de un mes, Patricia se tiñó el cabello de color rubio y el parecido con su famosa hermanastra resulta más visible.





Patricia Mebarak con su marido, Joaquín, y su hijo.



Por otro lado, se dio a conocer que el sobrino de Shakira estudia y en sus ratos libres pasa horas navegando en Youtube y en las redes sociales. Pero tampoco tiene trato por ese medio con su tía.



De todas maneras, la ídola no está sola. Con el medio hermano con el que tiene más relación es Tonino, su road manager. Tiene residencia en Miami, pero vive en Barcelona gran parte del año, siempre pendiente de Shakira.



Cuatro de los siete hermanos de Shakira.