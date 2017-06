En medio de la incertidumbre sobre la disputa interna del Partido Justicialista en las elecciones primarias legislativas del mes de agosto, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que "las PASO son la única herramienta de legitimación política" y las consideró "fundamentales en los procesos electorales".

El presidente del Partido Justicialista de Salta realizó las afirmaciones luego de reunirse con la senadora nacional Sonia Margarita Escudero y con el diputado nacional Javier David, con los que analizó además la realidad de su provincia.

Las palabras de Urtubey surgen en medio de un clima de tensión dentro del peronismo, ya que desde el sector más afín a Florencio Randazzo se afirma que la ex presidente Cristina Kirchner está dispuesta a ponerle todo tipo de trabas al ex ministro de Transporte para que no se presente en las primarias.

En ese marco, el titular del Ejecutivo Salteño alentó la participación de la población a través de las elecciones internas de cada partido para enriquecer la representatividad de distintos sectores de la sociedad. "Las PASO potencian y entusiasman a la ciudadanía", manifestó al portal Infobae.