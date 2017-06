Gobierno ya tiene fecha tentativa para acuerdo entre el Mercosur y la UE

Desde hace tiempo, el Gobierno está enfocado en alcanzar un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). En ese contexto, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que las negociaciones para lograr un pacto entre ambos bloques "se han acelerado" y se llegaría a un acuerdo hacia fines de este año, según informó ambito.com



Sin embargo, las negociaciones no será sencillas. Al menos así lo dejó en claro Angela Merkel durante su encuentro con el presidente Macri. "Se va a negociar duro" dijo la canciller y aclaró que "no se verán colmados todos los deseos de la Argentina".



Por lo pronto, Cabrera le dijo a la agencia internacional AFP que los presidentes de la Argentina, Mauricio Macri y del Brasil, Michel Temer, permitieron "alinear a los planetas" para acelerar el acuerdo.



"Las negociaciones se han acelerado y esperamos, tal y como hablamos con la comisaria [de comercio europea] Cecilia Malmström, tener un acuerdo final para finales de año", sostuvo el funcionario desde París.



"Los países que son menos aperturistas, que menos se acuerdan con la integración, han sido tradicionalmente Argentina y Brasil", enfatizó. Y añadió: "estamos muchísimo más maduros para empezar a integrar".



En este aspecto se comprende el apoyo explícito -lo que no significa que las negociaciones vayan a ser fáciles- de la mandataria alemana al agilizar y concretar el Acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur.



El Mercosur y la Unión Europea iniciaron en 1999 las negociaciones tendientes a lograr un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. El diálogo estuvo interrumpido durante varios años y se retomó formalmente en 2010.