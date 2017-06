Adiós "Batman": Hollywood de luto por la muerte del actor Adam West

El mundo llora la partida de Adam West, el actor conocido por darle vida al superhéroe "Batman" en la clásica serie televisiva de los años '60. La estrella de Hollywood falleció en las últimas horas, víctima de una leucemia, a la edad de 88 años. West será recordado siempre como el el actor que se calzó el traje de personaje de historietas para darle vida, pero además, como el hombre murciélago más colorido y psicodélico.

Según informó su familia, West falleció en su hogar de Los Ángeles, rodeado de familiares y amigos. El actor interpretó al personaje de DC Comics durante tres temporadas, desde 1966 a 1968, pero su creación marcaría a varias generaciones gracias a las continuas repeticiones del programa, que en la Argentina llegó a emitirse hasta los años noventa.

Como bien señala el diario La Nación, si bien a la hora de ponerse las calzas grises y la máscara azul ya contaba con una extensa trayectoria, fue ese personaje el que lo lanzó a la fama a nivel mundial. Para aceptar el papel, tuvo que tomar una importante decisión: rechazar la oferta de reemplazar a Sean Connery en la piel del agente secreto James Bond.

Luego, una vez que la serie fue cancelada, le resultó bastante difícil despegarse del personaje. Y aunque su actuación fue elogiada en películas como The Girl Who Knew Too Much, terminó encontrando en las series animadas un nicho en el que su impronta no conspiraba contra su actuación. En los últimos años le puso la voz a personajes de series y películas como Los padrinos mágicos, Chicken Little, Meet the Robinsons y Penn Zero: Part-Time Hero.

West tenía cuatro hijos y, desde 1971, se encontraba unido en matrimonio con Marcelle Tagand Lear. "Papá siempre se vio como el Brillante Caballero más que el Caballero Oscuro, y quiso causar un impacto positivo en sus fans. Fue y siempre será nuestro héroe", reza el comunicado con el que su familia confirmó la triste noticia.