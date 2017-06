Más del 66% de la población cree que la economía no va a mejorar

Según un relevamiento de la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), el 66,1% de las personas considera que la economía no mejorará en lo que resta del año, frente a un 33,9% que aún mantiene perspectivas positivas.



El informe, que se publicó en el diario Página 12, da cuenta de que el escenario se repite con la desocupación: el 70% de los encuestados afirma que no va a mejorar la situación de empleo.



Respecto a los índices de pobreza, el 78% considera que no habrá evolución en las cifras que dan cuenta de cuántos pobres hay en la Argentina.



Los resultados de la encuesta tampoco son alentadores en materia de inflación: apenas el 28% cree que va a bajar, informó ambito.com



Para la muestra de la consultora que lidera el sociólogo Roberto Bacman, fueron entrevistadas en total 1.200 personas de Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país, quienes también fueron consultados sobre la inseguridad, y el 71,8% consideró que no habrá mejoras.



"Dos valores alarmantes a tener en cuenta. El 61,4% de los argentinos califican al gobierno de Cambiemos con un aplazo y el peor indicador sigue siendo la economía. Otra vez la maldita economía. Si se buscan más explicaciones y se pregunta acerca del balance de la gestión, las opiniones transitan el terreno de lo negativo. El peor balance radica en tres factores: el crecimiento de la pobreza, el manejo de la economía y el control de la inflación", remarcó Bacman.