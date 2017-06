Alarmantes cifras sobre la seguridad de automovilistas y pasajeros

La Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtió que hay un bajo uso de los elementos de seguridad. La mitad de los conductores no utiliza cinturón.

Siete de cada diez niños y adolescentes que viajan en automóviles en Argentina circulan "desprotegidos", sin utilizar elementos como el cinturón y las sillas de retención infantil, mientras que la mitad de los conductores no usa cinturón de seguridad, informó hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



"Sobre la seguridad infantil en los vehículos, en Argentina siete de cada diez menores (0 a 17 años) circulan desprotegidos porque no utilizan ningún elemento de seguridad o porque utilizan uno incorrecto. Las regiones de NEA y NOA son las que presentan los niveles de desprotección más críticos", afirma el estudio.



Los datos corresponden a un informe presentado por la ANSV y el Ministerio de Transporte de la Nación en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial.



El porcentaje de conductores que usa cinturón de seguridad es del 50,2%; en copilotos es del 42,9% y en ocupantes traseros desciende a 23,1%, detalla el estudio.



Y agrega que "sólo el 43,6% de los vehículos observados en Argentina circula con todos sus ocupantes protegidos con cinturón de seguridad".



Durante el 2016 la ANSV relevó en todo el país datos de más de 82.000 vehículos y casi 38.000 motos. En total, el estudio involucró a más de 175.000 personas.



Al comparar las distintas regiones del país, las tasas más bajas de uso del cinturón son las del NOA (35,8%), mientras que Cuyo encabeza con el 60,8%. A nivel nacional, el uso de cinturón de seguridad es "significativamente más bajo" que las cifras de la mayor parte de los países de la región.



Por otro lado, cuatro de cada diez conductores de motos no usan casco, porcentaje que aumenta entre los menores de edad, ya que siete de cada diez circulan sin casco, conduciendo o como acompañantes.



"La mayoría de los motociclistas son jóvenes de entre 18 y 35 años y ocho de cada diez son hombres", añade el estudio.



En cuanto al uso de luces diurnas, sólo cuatro de cada diez las utiliza en forma reglamentaria, y comparando las regiones, Cuyo es la que más las utiliza (61,1%) y NEA el que menos, con un 35,1%.



El trabajo también hizo una distinción de género: ocho de cada diez conductores son hombres, y las mujeres "manejan menos pero se cuidan más", ya que cerca del 60% usa el cinturón de seguridad -comparado con el 50% en los hombres.



En cuanto a la nueva Licencia Nacional de Conducir (LNC), implementada desde 2008, con la creación de la ANSV, el organismo informó que ya se emitieron más de 400.000, alcanzando el 84,5% del total de licencias con la adhesión de todas las provincias y capitales mientras "faltan algunos municipios".



La agencia también difundió los resultados parciales del Plan de Movilidad Segura, que tiene como objetivo "duplicar la cantidad de autopistas que eliminan el riesgo de choques frontales".



Según el informe, para el 2019, se construirán 2.800 kilómetros de rutas, de los cuales ya hay en ejecución 1.326 kilómetros, y para fines de este año prevé tener "alrededor de 25.000 kilómetros de rutas intervenidas".



Los tres ejes del Plan de Movilidad Segura son la inversión en infraestructura en rutas y autopistas y calles del conurbano donde circulan colectivos; soluciones de movilidad en ciudades como el Metrobus; y mayores controles, educación y concientización "con el objetivo de disminuir los accidentes viales y las muertes evitables".



En cuanto a los controles, durante el Operativo Verano de este año se controlaron casi 2 millones de vehículos y "próximamente se lanzará el Operativo Invierno con controles en las principales rutas del país", informó ambito.com.