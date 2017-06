Advierten que hay 86.728 puestos de venta callejera en todo el país

Según la Confederación Argentina de la mediana Empresa (CAME), unos 86.728 puestos irregulares entre "saladitas" y manteros fueron detectados durante mayo en la vía pública con ventas mensuales por $ 5.958 millones.



"El comercio ilegal sigue abrumando al país", alertó la entidad, que consideró: "En los últimos nueve meses hubo mucho desplazamiento de vendedores clandestinos hacia el interior del país".



Los datos del sondeo corresponden a una muestra de 465 ciudades del territorio nacional, en las cuales se encontraron 110 localidades con formatos tipo "saladitas", informó ambito.com.



Así, el informe calculó que en la Argentina hay 662 "saladitas", mientras estimó que en mayo se detectaron 86.728 puestos informales en la vía pública con ventas en el mes por $5.958 millones, que a precios actuales representarían $71.500 millones anuales.



Según el análisis, se encontraron seis "saladitas" más que en la última medición, realizada en agosto del año pasado, mientras que la cantidad de vendedores informales cayó 2,3% en ese período.



El estudio puntualizó que la cantidad de puestos en "saladitas" creció 1% en 9 meses, al alcanzar los 62.312 vendedores.



"En esos predios hubo efectos contrapuestos ya que, por un lado, tanto en Capital Federal como en otras provincias, los gobiernos locales y las cámaras de comercio trabajaron conjuntamente en trasladar los manteros a las ferias para desalojar las calles", evaluó.



Aclaró que "al mismo tiempo, otros se fueron a las calles por el incremento de los alquileres de los puestos en un contexto de caída de consumo, y evitaron las localidades donde recientemente se incrementaron los controles".



En ese sentido, resaltó que "en la vía pública, en las ciudades con saladitas, donde solían ubicarse la mayor parte de los manteros, la cantidad cayó 35,1%".



"De 20.920 vendedores en agosto de 2016 se pasó a 13.576 en mayo 2017, es decir, 7.344 menos", destacó la CAME, la cual indicó que "el 22% de esa baja ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires".



En cambio, en las localidades sin "saladitas", el número de manteros creció de 6.150 en agosto de 2016 a 10.840 en mayo pasado, apuntó.



Según el trabajo, los 63.312 puestos en "saladitas" vendieron $4.262 millones en mayo, mientras que los 24.416 manteros concretaron transacciones por $1.656 millones.



"Si se proyecta eso a 12 meses, daría un monto anual en negocio ilegal por $71.500 millones, una cifra que la CAME consideró "realmente impactante por su magnitud y crecimiento".