Abel Pintos habló por primera vez sobre su sexualidad

Abel Pinto es el artista del momento, lo reafirmó con su tercera consagración en los recientes premios Gardel, donde no sólo se quedó con el Oro sino también con los galardones destinados a la Mejor canción del año (la bella Cómo te extraño) y al Mejor Álbum Artista Masculino Pop (11, su nuevo disco). Fue en la emisora cordobesa, más precisamente en el ciclo. Con todo al aire, en la que Abel se abrió para hablar un poco más que de los Gardel y la música. En la semana, su misteriosa dedicatoria, quebrado y al borde las lágrimas, al ganar las tres estatuillas había despertado sospechas. "¿Está en pareja el cantante?", se habían preguntado muchos en las redes sociales cuando él mencionó a "Alma Mía" cada vez que subió al escenario. "Gracias por la inspiración de cada día", le dijo, por ejemplo.

Con ese dato, la pregunta estaba cantada. Y una de las integrantes del programa cordobés no dio vueltas: "¿Estás de novio, Abel?", le consultó, sin filtro. "No estoy de novio", respondió, amable, el artista oriundo de Bahía Blanca. Y cuando parecía que ya no iba a decir nada al respecto, agregó, entre risas: "Estoy soltero y suelto".

Aprovechando sus inusuales ganas de hablar de su vida sentimental, el conductor del ciclo le consultó por una declaración suya en la revista Viva. "Dijiste: 'Nunca sufrí por amor'. ¿Sigue siendo así?", le preguntó. Entonces, Abel, con intenciones de aclarar su llamativa frase, se abrió como pocas veces: "Se interpretó de muchas maneras (lo que dijo). Tal vez haya dado muchas vueltas cuando lo respondí y no se haya entendido del todo. Sí he sufrido en historias de amor, en relaciones, por supuesto. Pero a mí me parece que el amor es la raíz de todo en la vida. Y no creo que sea el amor, el sentimiento, el que a uno lo haga sufrir, sino todo lo que está en relación a ese sentimiento".

Además, el cantante sostuvo que "en una relación suceden muchas cosas que a uno lo pueden dañar, lo pueden herir", pero que él considera que el amor es algo tan "precioso como para decir que puede dañar". "Hay una campaña de estas que existen, gracias a Dios, frente a la violencia de género", siguió. "Justamente dice que 'si te golpea, si te daña, no te quiere'. Deja clarísimo que si alguien te daña, realmente no te quiere esa persona. No existe el discurso de 'te quiero pero te hago daño'. Tiene relación con eso lo que dije en su momento: que yo no considero que el amor sea lo que a uno lo puede hacer sufrir, sino todo lo que después tiene relación con la persona por la que uno siente amor", sintetizó.

En noviembre del año pasado, un llanto suyo en pleno escenario había también llamado la atención. Fue justo cuando cantó Una razón, una de las canciones de sonidos más dulces de 11, su reciente trabajo discográfico. "Asumí los riesgos de esta situación / Cada vez peor / Y me fui acostumbrando / Y es que a veces vas y me tratás tan mal / Que no me hace mal y me fui acostumbrando", dice el tema, al que él definió como "uno de los más importantes". "Nunca alguien ha sido malvado conmigo. Nunca estuve en una relación en la que me hayan hecho daño a propósito", aclaró ahora en radio Pulxo.