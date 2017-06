Signos del zodíaco ordenados de mejor a peor:¿dónde está el tuyo?

Las relaciones sociales, sus actitudes, comportamiento, la alineación de las estrellas, son algunos de los puntos que la citada página empleó para ordenar a los signos del zodiaco, así que deberás averiguar dónde está el tuyo.



1. ACUARIO



Los expertos lo consideran como uno de los signos más amables, benévolos y empático, por ello odian las discusiones y el levantar la voz, pero no se dejan dominar y suelen ser positivos en todo momento.



2. VIRGO



Sienten un gran respeto por los demás, se identifican con el resto, son muy gentiles. Estas personas detestan que se metan en su vida privada y no dudan en hacer conocer a los demás sobre su enfado , pero detestan los enfrentamientos.



3. LIBRA



Calmados, amistosos y pacientes, pero se debe tener cuidado con ellos ya que tienen un lado muy oscuro que pueden usar cuando sea necesario. Al no sentirse cómodos se alejan de su círculo y pueden ser fríos y hogareños.



4. SAGITARIO



Buen temperamento, pero no se dejan engañar con facilidad. Se ponen nervosos con facilidad y se irritan a menudo, pero no son demasiado rencorosos.



5. TAURO



Son capaces de provocar a los demás para conseguir lo que quieren, son testarudos y obstinados, y detestan que los contradigan, ya que no reconocen un error aunque sea de ellos.



6. ARIES



Los ataques de nervios provocan que exploten sin problemas y pueden herir la sensibilidad de sus amigos, e incluso se meten en problemas de vez en cuando. Al calmarse suelen arrepentirse y piden perdón.



7. LEO



Son cambiantes, no se les puede dar la contraria, son autoritarios y prefieren estar en la zona de mando, se convierten en líder dictatorial.



8. GÉMINIS



Está el el top 5 de los más desagradables. So dulces y gentiles, pero cuando algo no les parece se llenan de ira y ponen al mundo en su contra. Ellos solo ven blanco o negro, así que son muy difíciles.



9. CAPRICORNIO



Orgullosos, exagerados, entienden mal las discusiones, dramáticos, incluso tienen a volverse malos cuando algo no les gusta, por ellos suele ser alguien que no cae muy bien.



10. PISCIS



El top tres inicia con picis en el tercer lugar de los más odiosos. Algunos tienden a pensar que son bipolares, impredecibles pero no en el buen sentido. Suelen dejarse llevar por la maldad y son muy rencorosos.



11. CÁNCER



Persona tóxica. Tienen buenas habilidades para la venganza, ya que su lado oscuro es poderoso, pueden herir a la gente mediante su humor negro, y logran magnificar las discusiones, se mueven por la crueldad.



12. ESCORPIO



El primer puesto de los más odiados lo ocupa este signo. Es el campeón de todos ya que la mayoría son egoístas y negativos, son crueles y hieren a la persona que tienen cerca cuando están nervosos. Pueden estar bien y en minutos odian al mundo, incluso pasarían por cualquiera si ven que no vales la pena.