Escalofriante: Captó a un duende trepando un árbol de su casa

Se trata de Sebastián Acosta, quien grababa los diferentes ambientes de su vivienda para mostrárselas a sus familiares, cuando de pronto captó el espeluznante momento.



En ese momento él no se dio cuenta de la presencia del supuesto duende, sino que posteriormente fue alertado por su primo, a quien le envió las imágenes de su nueva casa.



En el video subido a YouTube se puede ver a una criatura pequeña color naranja que se pasa de un árbol a otro. Un hecho que sin duda ha causado asombro entre los usuarios de las redes sociales



Sebastián cuenta que antes tenía un adorno de un duende que finalmente se cayó y rompió. Desde entonces, explicó que se escuchan ruidos extraños en el jardín de su casa y otros ambientes.



Una especialista en temas paranormales acudió al lugar y refirió que el árbol "se ha convertido en portal de otra dimensión" y dijo a los dueños que no deberían tener miedo. Asimismo les recomendó dejarles frutas cerca del árbol, sino podrían ser víctimas de las travesuras de los duendes.



