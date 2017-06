Un mes sin Gala: Sin novedades, continúa su búsqueda

Pasaron ya 4 años desde que fue vista por última Gala Cancinos, la adolescente de 14 años desaparecida, pero sin embargo Mónica Ovando y Javier Cancinos, sus padres, no tienen ninguna novedad concreta sobre su paradero.

Pese a esfuerzos y refuerzo de personal dispuestos por la Dirección General de Investigaciones de la Policía, nada se sabe de ella. “Seguimos como en los primeros días, uno sabe sobre la marcha del accionar, pero ninguna otra respuesta,” dijo su mamá a Canal 9.

En este sentido, destacaron que además de informar cualquier novedad al Sistema de Emergencias 911, aquellas personas que la vean o sepan algo, pueden comunicarlo al 0800- 3335500 de Missing Children, número gratuito, que atiende las 24 horas del día y donde se pueden realizar denuncias de manera totalmente anónima.

Su padre, en tanto, subrayó que sus compañeros de trabajo y desde el colegio de la joven se sienten muy apoyados. “Las autoridades del colegio están preguntando, tratando de conocer si hay alguna novedad, están esperando tener alguna respuesta, algún camino que nos guíe a saber dónde está y que vuelva,” expresó Javier.

Antes de terminar, Mónica quiso dejar un mensaje. “Para esta persona que no conocemos, si en algo aprecia a mi hija, si en algo la valora, la deje que sea libre, porque no podemos ser felices privados de nuestra libertad. Y para Gala la palabra es no te estamos esperando, estamos en una búsqueda continua. Nuestra actitud no es pasiva, te buscamos en todo momento y lugar.”

Anhelando poder compartir la mesa del domingo, ocasión en la que se festeja el día del Padre, rogaron una vez más que regrese con ellos a su hogar.